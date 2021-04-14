13 квітня 2021 року відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 між ПСЖ та Баварією. Цього разу французи приймали на своєму полі німецьку команду.

Гра пройшла на стадіоні Парк де Пренс у Парижі (Франція) і закінчилася з рахунком 0:1.

Уже на третій хвилині матчу Мбаппе (ПСЖ) спробував атакувати ворота супротивника, він завдав удару з середньої дистанції у ліву штангу, однак безрезультатно – м’яч покинув межі поля.

Баварія атакувала ворота парижан на 27 хвилині поєдинку. Кімміх завдав удару із середньої зони, але йому не вистачило влучності, м’яч пролетів поруч з лівою штангою.

Лише на 40 хвилині Шупо-Мотінг (Баварія) забив гол за допомогою прицільного удару головою.

Склади команд

ПСЖ: Навас, Дагба, Кімпембе, Діалло, Гейє, Данило, Дракслер, Паредес, Ді Марія, Неймар, Мбаппе.

Баварія: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Ернандес, Девіс, Кімміх, Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотінг.

Перша гра між ПСЖ та Баварією

Перша зустріч між командами відбулася 7 квітня 2021 року.

Тоді ПСЖ виграла з рахунком 3:2 на виїзді у Баварії. Переможець за сумою двох матчів стає півфіналістом.

Детальніше про матч між ПСЖ та Баварією читайте на Фактах ICTV.