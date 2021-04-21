Шість найбільших англійських клубів оголосили про вихід із Суперліги.

Спочатку зі змагань знявся Манчестер Сіті, після того, як Челсі оголосив про свій намір вийти з ліги, за ним – Арсенал, Ліверпуль, Тоттенгем Готспур та Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед заявив, що дослухався до реакції своїх фанатів, уряду Великобританії та інших ключових зацікавлених сторін, Ліверпуль зазначив, що їх участь у Суперлізі припинена.

Арсенал вибачився перед своїми вболівальниками у відкритому листі, де зазначив, що помилився і відмовляється від участі.

Голова Тоттенгем Деніел Леві сказав, що шкодує про тривогу і розлад, які викликала пропозиція.

Манчестер Сіті також підтвердив свій вихід з новоствореної ліги, Челсі заявив про початок формальних процедур для виходу.

Створення Суперліги

12 футбольних топ-клубів Європи 19 квітня офіційно оголосили про створення європейської Суперліги.

Це були Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Тоттенгем Готспур, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид, Барселона, Мілан, Інтер та Ювентус, у першому сезоні до них мали приєднатись ще три клуби.