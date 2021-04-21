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Факти / Спорт
Софія Зінов'єва |

Шість клубів Суперліги оголосили про вихід та знялися зі змагань

Шість клубів Суперліги оголосили про вихід та знялися зі змагань

Шість найбільших англійських клубів оголосили про вихід із Суперліги.

Спочатку зі змагань знявся Манчестер Сіті, після того, як Челсі оголосив про свій намір вийти з ліги, за ним – Арсенал, Ліверпуль, Тоттенгем Готспур та Манчестер Юнайтед.

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Манчестер Юнайтед заявив, що дослухався до реакції своїх фанатів, уряду Великобританії та інших ключових зацікавлених сторін, Ліверпуль зазначив, що їх участь у Суперлізі припинена.

Арсенал вибачився перед своїми вболівальниками у відкритому листі, де зазначив, що помилився і відмовляється від участі.

Голова Тоттенгем Деніел Леві сказав, що шкодує про тривогу і розлад, які викликала пропозиція.

Манчестер Сіті також підтвердив свій вихід з новоствореної ліги, Челсі заявив про початок формальних процедур для виходу.

Створення Суперліги

12 футбольних топ-клубів Європи 19 квітня офіційно оголосили про створення європейської Суперліги.

Це були Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Тоттенгем Готспур, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид, Барселона, Мілан, Інтер та Ювентус, у першому сезоні до них мали приєднатись ще три клуби.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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