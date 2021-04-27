У першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 французький ПСЖ прийме вдома англійський Манчестер Сіті. Зустріч відбудеться 28 квітня у Парижі на стадіоні Парк де Пренс.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватимуть білоруський телеканал Беларусь 5 та російські Матч ТВ та Матч! Футбол 1.

У повторі зустріч можна буде переглянути 29 квітня о 9.15 та 23.55 на каналі Футбол 2, а також в 17.15 на Футбол 1.

Це буде третя зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2015/16. Тоді гра завершилася мінімальною перемогою містян з рахунком 1:0, які і пробилися до наступної стадії турніру, адже у першому матчі команди розписали нічию 2:2.

В 1/4 фіналу поточного сезону ПСЖ пройшов Баварію за підсумками двох матчів, реваншувавшись таким чином за програний фінал Ліги чемпіонів у 2020 році. А ось підопічні Хосепа Гвардіоли здолали дортмундську Боруссію у двох матчах.