У Лізі Європи завершилися перші матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. У Манчестері МЮ здобув вольову перемогу над римською Ромою, а Вільярреал обіграв лондонський Арсенал.

Манчестер Юнайтед – Рома – 6:2

Голи: Фернандеш, 9, 71 Кавані, 48, 64 Погба, 75 Грінвуд, 86 – Пеллегріні, 15 Джеко, 34

У матчі на Олд Траффорд рахунок відкрили господарі поля після точного удару Бруну Фернандеша. Але менш ніж за десять хвилин Лоренцо Пеллегріні реалізував пенальті, відновивши рівновагу. Ще до перерви Пеллегріні видав гольовий пас на Едіна Джеко, який пробив сітку воріт Давида Де Геа.

У другому таймі червоні дияволи відразу взялися за справу та почали працювати на перемогу. Едінсон Кавані дублем показав, хто господар на манчестерському стадіоні. Четвертий м’яч у ворота відправив Фернандеш, так само оформивши дубль. Також голами у матчі відзначилися Поль Погба та Мейсон Грінвуд.

Вовки приймуть МЮ у матчі-відповіді 6 травня на Стадіо Олімпіко.

Вільярреал – Арсенал – 2:1

Голи: Трігерос, 5 Альбіоль, 29 – Пепе, 73

Жовта субмарина, яку очолює магістр Ліги Європи Унаї Емері, повела у рахунку вже на п’ятій хвилині після точного удару Мануеля Трігероса. Подвоїв перевагу іспанців Рауль Альбіоль після пасу від Херара Морено.

Однак каноніри все ж змогли забити гол на виїзді. Трігерос зніс у своїй штрафній Діаша і арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку. Пенальті реалізував Ніколас Пепе.

Матч-відповідь команд відбудеться 6 травня на Емірейтс у Лондоні.

Ліга чемпіонів

У першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реал Мадрид та Челсі розійшлися нічиєю на Альфредо ді Стефано.

У другому матчі Манчестер Сіті вирвав перемогу у ПСЖ у Парижі. Результативними діями у матчі відзначився Олександр Зінченко, який асистував Кевіну Де Брюйне.