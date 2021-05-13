PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

В УЄФА відкрили справу проти трьох клубів через Суперлігу

УЕФА лого

Європейський футбольний союз (УЄФА) відкрив дисциплінарні справи щодо іспанських клубів Барселона та Реал, а також італійського Ювентуса, котрі відмовилися вийти із проекту так званої Європейської Суперліги.

— Відповідно до статті 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА, організація призначила інспекторів з етики та дисциплінарних питань для проведення розслідування щодо потенційного порушення нормативно-правової бази УЄФА з боку Реала, Ювентуса та Барселони у зв’язку з так званим проектом Суперліги, – йдеться на сайті організації.

Також в УЄФА повідомили, що більш детальна інформація у цій справі буде надана у необхідний час.

Про створення футбольної Суперліги оголосили 12 топ-клубів Європи 19 квітня. Однак, через два дні після оголошення проекту про свій вихід повідомили дев’ять клубів – Арсенал, Тоттенгем, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, Мілан, Інтер та Атлетіко Мадрид.

7 травня в УЄФА визначилися з мірою покарання для дев’яти засновників проекту, котрі оголосили про свій вихід.

Читайте
За вихід із Суперліги в угоді прописаний штраф у розмірі €150 млн

Кожен з цих клубів повинен заплатити благодійний внесок у розмірі €15 млн для розвитку футболу у всій Європі. Також клуби зобов’язалися повернути 5% від своїх доходів за участь у клубних турнірах під егідою організації у сезоні-2020/21.

Три клуби-засновники Реал, Барселона та Ювентус залишаються вірними своїй ідеї і продовжують відстоювати проект.

Джерело: УЄФА

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка