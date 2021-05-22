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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Україна-Бахрейн: Шевченко попросив харків’ян підтримати збірну

Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України з футболу в інтерв’ю перед матчем з Бахрейном закликав харків’ян прийти на стадіон і підтримати гравців.

За його словами, для футболістів збірної – це дуже важливий фактор.

– Ми щастливі повернутися до Харкова. Ми почали перший етап підготовки до чемпіонату Європи, який вже добігає кінця. Так, завтра буде товариський матч, але він дуже для нас важливий, – заявив Шевченко.

Український тренер зазначив, що збірна втратила двох гравців: Віталій Буяльський отримав серйозну травму, а Віктор Корнієнко захворів на ангіну.

Обидва футболісти вже покинули розташування збірної та готуватимуться до наступного сезону в складі своїх клубів.

Шевченко додав, що визначиться з остаточною заявкою на Євро 2020 вже найближчим часом.

– Бахрейн тренує португальський тренер – досвідчений і дуже хороший наставник. У нас про цю команду дуже мало інформації. Ми робитимемо акцент на власну гру, – наголосив головний тренер збірної.

Коуч зазначив, що гравці пройшли через важкий тижневий тренувальний цикл, з цієї причини зіграти зможуть багато футболістів.

За словами Шевченка, збірну Бахрейну було підібрано в якості спаринг-партнера навмисно.

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Таким чином тренерському штабу вдасться адекватно оцінити можливості своїх підопічних через тиждень після початку інтенсивних тренувань.

Головний тренер також додав, що перенесення Євро мало як свої плюси, так і мінуси.

Зокрема, Шевченко зазначив, що команда майже повністю змінилася, з’явилося багато молодих гравців.

– Я дотримуюся свого принципу: грає той, хто сильніший. На наступному етапі зберемося 28 травня. У кожного буде можливість себе проявити. Важливо, щоб футболісти, які є провідними в збірній, перебували в гарній формі. Якщо таким гравцям вдасться запобігти травмам – наш виступ на чемпіонаті Європи буде успішнішим, – додав головний тренер.

Шевченко також наголосив, що невтішні результати на старті відбору на ЧС 2022 не вплинули на настрій гравців, оскільки між турнірами є велика різниця.

Де дивитися матч Україна-Бахрейн

В межах підготовки до Євро 2020 збірна України зіграє товариський матч з командою Бахрейна.

Зустріч відбудеться 23 травня у Харкові на арені ОСК Металіст.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1.

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