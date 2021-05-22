У межах підготовки до Євро-2020 збірна України зіграє товариський матч з командою Бахрейна. Зустріч відбудеться 23 травня у Харкові на арені ОСК Металіст.

Початок матчу о 21.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1.

Збірна Бахрейну посідає 99-ту сходинку у рейтингу ФІФА. Із 2019 року команду очолює португальський фахівець Еліу Соуза.

У березні бахрейнці провели два домашні товариські матчі. Спершу вони обіграли збірну Сирії з рахунком 3:1, а потім поступилися Йорданії – 1:2.

Для підопічних Андрія Шевченка це буде перший матч у межах підготовки до чемпіонату Європи з футболу, що стартує 11 червня 2021 року. Після зустрічі з Бахрейном синьо-жовті зіграють ще дві гри проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня).

На Євро-2020 жереб відправив Україну до квартету C, де також є команди Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

УЄФА виключив два міста зі списку господарів Євро-2020

УЄФА ухвалив рішення перенести матчі чемпіонату Європи, що мали відбутися у Дубліні та Більбао, до інших міст.

Також до списку міст, що прийматимуть Євро-2020, додали іспанську Севілью.

Детальніше про те, куди перенесли матчі із Дубліна та Більбао читайте на сайті Факти ICTV.