Англійські клуби Манчестер Сіті та Челсі зустрінуться 29 травня на стадіоні Драгау у Порту у межах фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

Для містян – це перший вихід до фіналу турніру, а ось сині вже втретє зіграють у фіналі найпрестижнішого клубного єврокубкового турніру Європи. Челсі вже вигравав ЛЧ у 2012 році, коли здолав Баварію.

У разі тріумфу Ман Сіті Олександр Зінченко стане третім українцем після Шевченка та Тимощука, хто піднімав трофей Ліги чемпіонів.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу містян приймають ставки з коефіцієнтом 1.86. Успіх Челсі оцінюють в 4.70. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.65.

Зустріч у Порту довірили іспанській бригаді арбітрів на чолі із рефері Антоніо Матеу Лаосом. Йому асистуватимуть: Пау Себріан та Роберто дель Паломар. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Карлос дель Серро.

Відповідальним за VAR призначили Алехандро Ернандеса. Його помічниками стануть Хуан Мартінес, Ін’їго Прієто, а також поляк Павел Хіль.

Текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті — Челсі розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.