Вибухи в Івано-Франківську пролунали вдень 13 травня. Унаслідок атаки РФ є влучання в житловий будинок, спалахнула пожежа.

Вибухи в Івано-Франківську 13 травня: які наслідки

– Не фотографуйте нічого і не наближайтесь до місця вибуху! На жаль, є влучання в житловий будинок! Обставини уточнюємо! Небезпека продовжується, – зазначив міський голова Руслан Марцінків.

Зазначимо, що з 12.00 на Івано-Франківщині неодноразово оголошували повітряну тривогу через небезпеку БпЛА.

Нагадаємо, у середу росіяни масовано атакували Шахедами західні регіони України.

Зокрема, пролунали вибухи у Жовкві на Львівщині.

У ГУР Міноборони заявили про початок масштабної комбінованої повітряної атаки РФ по Україні, яка може тривати довгий час.

Із ночі 13 травня російські війська масово застосовують ударні дрони, намагаючись перевантажити українську ППО та атакувати цивільну інфраструктуру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

