Вибухи у Жовкві на Львівщині пролунали вдень 13 травня. Унаслідок ворожого обстрілу є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. У місті зникло світло.

Про це повідомив голова Жовківської міської ради Олег Вольський.

Вибухи у Жовкві 13 травня: які наслідки

– На жаль, у Жовкві, стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла. Працюють надзвичайні служби, – написав Вольський.

Він закликав нічого не знімати та перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.

Зараз дивляться

Вибухи у Жовкві пролунали о 16:24.

Повітряну тривогу через загрозу російських дронів у Львівському районі оголосили о 14:25. Тоді ж Повітряні сили повідомляли про рух Шахедів у напрямку регіону.

Нагадаємо, у середу росіяни масовано атакували Шахедами західні регіони України.

Сьогодні о 12:37 у ГУР Міноборони заявили про початок масштабної комбінованої повітряної атаки РФ по Україні, яка може тривати довгий час.

Із ночі 13 травня російські війська масово застосовують ударні дрони, намагаючись перевантажити українську ППО та атакувати цивільну інфраструктуру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.