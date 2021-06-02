Бущан чи Трубін: як голкіпери збірної ведуть боротьбу за місце у воротах

Збірна України з футболу продовжує активну підготовку до фінальної частини Євро-2020.

Досі не зрозуміло, хто буде номером один у стійці воріт нашої команди на турнірі. Головними претендентами на цю позицію є голкіпер Динамо Георгій Бущан та воротар Шахтаря Анатолій Трубін.

На одній із тренувальних сесій тренер воротарів Педро Харо добряче поганяв обох. Голкіпери відпрацьовували реакцію на удари у ближній кут воріт з короткої дистанції.

— Робота дарма не минає, – підбив підсумки заняття Бущан, який навіть порвав свою тренувальну куртку.

3 червня синьо-жовті проведуть другу товариську гру в межах підготовки до чемпіонату Європи. У Дніпрі підопічні Шевченка випробують на міць команду Північної Ірландії.

Заявка збірної України на Євро-2020

1 червня тренерський штаб збірної України визначився з фінальною заявкою виконавців на Євро-2020. До остаточного списку увійшли 26 футболістів.

Детальніше про заявку збірної України та Євро-2020, та хто опинився поза списком, читайте у матеріалі Фактів ICTV.