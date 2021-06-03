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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Костюк та Світоліна синхронно вийшли до третього кола Ролан Гаррос 2021

Марта Костюк

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до третього кола ґрунтового турніру серії Grand Slam Ролан Гаррос 2021.

У другому колі Еліна зустрічалася з американкою Енн Лі. Першу партію Світоліна виграла всуху, не віддавши опонентці жодного гейму. Другий сет видався напруженим, тенісистки обмінювалися геймами поки Лі двічі не програла на своїх подачах.

У підсумку 6:0, 6:4 на користь українки. За вихід до четвертого кола турніру Еліна посперечається із переможницею пари Катерина Александрова (Росія) – Барбора Крейчикова (Чехія).

Марті Костюк для перемоги теж вистачило двох сетів. У другому колі вона зустрічалася із представницею Китаю Чжен Сансай.

На корті опонентки провели майже 1 годину та 40 хвилин. Після перемоги у першому сеті, Костюк на свою користь записала і другий. У підсумку 6:3, 6:4 на користь Марти.

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У наступному колі вона зустрінеться з кимось із пари Варвара Грачова (Росія) – Каміла Джорджі (Італія).

Перше коло Ролан Гаррос 2021

На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Марта Костюк стартувала із сенсаційної перемоги над Гарбінє Мугурусою, яка вигравала цей турнір у 2016-му році.

Іспанка досі ще жодного разу не вилітала у першому колі на Ролан Гаррос.

У матчі першого кола Еліна Світоліна у двох сетах обіграла 17-річну француженку Оцеан Бабель, яка навіть не входить до першої тисячі рейтингу WTA.

Фото: Getty Images

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