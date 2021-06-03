Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до третього кола ґрунтового турніру серії Grand Slam Ролан Гаррос 2021.
У другому колі Еліна зустрічалася з американкою Енн Лі. Першу партію Світоліна виграла всуху, не віддавши опонентці жодного гейму. Другий сет видався напруженим, тенісистки обмінювалися геймами поки Лі двічі не програла на своїх подачах.
У підсумку 6:0, 6:4 на користь українки. За вихід до четвертого кола турніру Еліна посперечається із переможницею пари Катерина Александрова (Росія) – Барбора Крейчикова (Чехія).
Марті Костюк для перемоги теж вистачило двох сетів. У другому колі вона зустрічалася із представницею Китаю Чжен Сансай.
На корті опонентки провели майже 1 годину та 40 хвилин. Після перемоги у першому сеті, Костюк на свою користь записала і другий. У підсумку 6:3, 6:4 на користь Марти.
У наступному колі вона зустрінеться з кимось із пари Варвара Грачова (Росія) – Каміла Джорджі (Італія).
Перше коло Ролан Гаррос 2021
На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Марта Костюк стартувала із сенсаційної перемоги над Гарбінє Мугурусою, яка вигравала цей турнір у 2016-му році.
Іспанка досі ще жодного разу не вилітала у першому колі на Ролан Гаррос.
У матчі першого кола Еліна Світоліна у двох сетах обіграла 17-річну француженку Оцеан Бабель, яка навіть не входить до першої тисячі рейтингу WTA.