Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до третього кола ґрунтового турніру серії Grand Slam Ролан Гаррос 2021.

У другому колі Еліна зустрічалася з американкою Енн Лі. Першу партію Світоліна виграла всуху, не віддавши опонентці жодного гейму. Другий сет видався напруженим, тенісистки обмінювалися геймами поки Лі двічі не програла на своїх подачах.

У підсумку 6:0, 6:4 на користь українки. За вихід до четвертого кола турніру Еліна посперечається із переможницею пари Катерина Александрова (Росія) – Барбора Крейчикова (Чехія).

Марті Костюк для перемоги теж вистачило двох сетів. У другому колі вона зустрічалася із представницею Китаю Чжен Сансай.

На корті опонентки провели майже 1 годину та 40 хвилин. Після перемоги у першому сеті, Костюк на свою користь записала і другий. У підсумку 6:3, 6:4 на користь Марти.

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У наступному колі вона зустрінеться з кимось із пари Варвара Грачова (Росія) – Каміла Джорджі (Італія).

Перше коло Ролан Гаррос 2021

На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Марта Костюк стартувала із сенсаційної перемоги над Гарбінє Мугурусою, яка вигравала цей турнір у 2016-му році.

Іспанка досі ще жодного разу не вилітала у першому колі на Ролан Гаррос.

У матчі першого кола Еліна Світоліна у двох сетах обіграла 17-річну француженку Оцеан Бабель, яка навіть не входить до першої тисячі рейтингу WTA.