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Факти / Спорт
Марія Степанюк |
Україна — Кіпр – 0:0: онлайн-трансляція товариського матчу

Україна — Кіпр – 0:0: онлайн-трансляція товариського матчу

Збірна України та команда Кіпру зустрінуться 7 червня на стадіоні ОСК Металіст у Харкові у межах товариського матчу.

Це буде вже четверта товариська зустріч команд в історії. Вперше вони зустрілися у 2001 році і тоді саме кіпріоти святкували перемогу з рахунком 4:3.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.31. Успіх команди Кіпру  оцінюють в 11.00. Нічийний результат зустрічі — 5.40.

Зустріч у Харкові довірили латвійській бригаді арбітрів на чолі із рефері Віталійсом Спасйонніковсом. Йому асистуватимуть: Раймондс Татрікс і Мартінс Свіпстс. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Кіпр розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.00.

З початку З кінця
Пряма трансляція
19:47 - 07 червня
Пенальті!

Ніколас Йоанну зіграв рукою у штрафному майданчику і арбітр призначає пенальті!

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19:46 - 07 червня

5 хвилин додав арбітр до першого тайму.

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19:44 - 07 червня

Українці не зменшують обороти і продовжують насідати на ворота суперника.

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19:39 - 07 червня
ГООООООООООООООООЛ!

Ярмоленко з пенальті відкрив рахунок в матчі! Воротар не вгадав кут. 1:0!

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19:38 - 07 червня
Червона картка та пенальті!

Вилучення і пенальті в ворота Кіпру! Зубков виграв боротьбу в центрі поля, на швидкості увірвався в штрафну і змусив Панайоту сфолити! Це пряма червона картка!

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19:37 - 07 червня

Кіріаку зробив закид з глибини, Пятов помилився на виході і на рівному місці привіз кутовий. Але українці спокійно впоралися з подачею.

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19:34 - 07 червня

Ще один шанс! Зінченко розігнав атаку, Соболь прострілив у центр штрафного на Яремчука, Роман в дотик пробив по воротах, але Панагі знову врятував кіпріотів!

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19:32 - 07 червня

Момент! Зубков увірвався в штрафну і зробив скидку у воротарський, але Ярмоленко не зміг проштовхнути м’яч повз Панагі!

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19:27 - 07 червня

Зубков скинув м’яч до штрафного на Яремчука, який в дотик пробив вище поперечини.

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19:22 - 07 червня

Контратака Кіпру! Папуліс увійшов в штрафну і пробив низом – Пятов спокійно забрав м’яч.

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