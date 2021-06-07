Збірна України та команда Кіпру зустрінуться 7 червня на стадіоні ОСК Металіст у Харкові у межах товариського матчу.

Це буде вже четверта товариська зустріч команд в історії. Вперше вони зустрілися у 2001 році і тоді саме кіпріоти святкували перемогу з рахунком 4:3.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.31. Успіх команди Кіпру оцінюють в 11.00. Нічийний результат зустрічі — 5.40.

Зустріч у Харкові довірили латвійській бригаді арбітрів на чолі із рефері Віталійсом Спасйонніковсом. Йому асистуватимуть: Раймондс Татрікс і Мартінс Свіпстс. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Кіпр розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.00.