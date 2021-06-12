Українська збірна з футболу прибула до Нідерландів, де вже 13 червня зіграє в першому турі групового етапу Євро-2020.
Матч із командою із Нідерландів відбудеться в Амстердамі на Йоган Кройф Арена о 22.00 за київським часом.
Вітчизняні вболівальники зможуть подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна, Футбол 1 та Футбол 2.
Також у повторі гру можна буде подивитися 14 червня о 06.55 на телеканалі Футбол 2 та об 11.40 на Футбол 1.
Таблиця й розклад матчів Євро-2020
11 червня стартував груповий етап Євро-2020, який триватиме до 23 червня.
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 травня, чвертьфінали – 2-3 липня, півфінали – 6-7 липня.
Фінал відбудеться на арені Вемблі в Лондоні 11 липня.
Детальніше ознайомитися з турнірною таблицею та розкладом матчів Євро-2020 можна в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: УАФ
Фото: УАФ