Українська збірна з футболу прибула до Нідерландів, де вже 13 червня зіграє в першому турі групового етапу Євро-2020.

Матч із командою із Нідерландів відбудеться в Амстердамі на Йоган Кройф Арена о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники зможуть подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна, Футбол 1 та Футбол 2.

Також у повторі гру можна буде подивитися 14 червня о 06.55 на телеканалі Футбол 2 та об 11.40 на Футбол 1.

Євро-2020: українська збірна з футболу прибула до Нідерландів / 4 фотографии

Таблиця й розклад матчів Євро-2020

11 червня стартував груповий етап Євро-2020, який триватиме до 23 червня.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 травня, чвертьфінали – 2-3 липня, півфінали – 6-7 липня.

Фінал відбудеться на арені Вемблі в Лондоні 11 липня.

Детальніше ознайомитися з турнірною таблицею та розкладом матчів Євро-2020 можна в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: УАФ

Фото: УАФ