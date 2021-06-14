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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Бадьорий та посміхається: Еріксен вперше з’явився на публіці після зупинки серця

Футболіст Еріксен втратив свідомість під час матчу Данія - Фінляндія

Лідер збірної Данії Крістіан Еріксен вперше з’явився на публіці після того, як пережив зупинку серця під час матчу Євро-2020 проти збірної Фінляндії.

Відповідне відео опублікував в соціальній мережі Twitter один з фанатів.

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На кадрах можна побачити, як півзахисник міланського Інтера визирає у вікно лікарні, де він проходить поглиблену діагностику, щоб привітати фанатів.

На відео Еріксен мав досить бадьорий вигляд та посміхався.

Зупинка серця Еріксена

Як напередодні розповів лікар збірної Данії Мортен Боесен, коли бригада медиків підбігла до Крістіана Еріксена, гравець ще дихав і у нього відчувався пульс.

Однак через кілька секунд ситуація різко змінилася.

Реанімувати півзахисника вдалося завдяки непрямому масажу серця, а також застосуванню дефібрилятора.

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