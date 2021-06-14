Бадьорий та посміхається: Еріксен вперше з’явився на публіці після зупинки серця

Лідер збірної Данії Крістіан Еріксен вперше з’явився на публіці після того, як пережив зупинку серця під час матчу Євро-2020 проти збірної Фінляндії.
Відповідне відео опублікував в соціальній мережі Twitter один з фанатів.
На кадрах можна побачити, як півзахисник міланського Інтера визирає у вікно лікарні, де він проходить поглиблену діагностику, щоб привітати фанатів.
На відео Еріксен мав досить бадьорий вигляд та посміхався.
SENİN GÜÇLÜ OLDUGUNU BİLİYODUK ADAMİM
????????????????????#Eriksen #survivor2021 #sedatpeker pic.twitter.com/xKannegpw6
— DEDE (@Dedes077) June 13, 2021
Зупинка серця Еріксена
Як напередодні розповів лікар збірної Данії Мортен Боесен, коли бригада медиків підбігла до Крістіана Еріксена, гравець ще дихав і у нього відчувався пульс.
Однак через кілька секунд ситуація різко змінилася.
Реанімувати півзахисника вдалося завдяки непрямому масажу серця, а також застосуванню дефібрилятора.