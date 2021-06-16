УЄФА дискваліфікувала нападника збірної Австрії Марко Арнаутовича на один матч Євро-2020. Він образив гравця збірної Північної Македонії Езджана Аліоскі.

Форвард Австрії вступив у словесну перепалку з Аліоскі, в рамках якої сказав “Я **ав твою албанську маму”, вказуючи на албанське походження футболіста.

Сам Арнаутович є австрійцем сербського походження. Між Сербією та Албанією, а також Північної Македонією історично напружені відносини.

Футбольні чиновники з Північної Македонії вказували на расистський зміст образ від Арнаутовича, але покарали його за сам факт образи, а не за расизм.

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Тепер форвард не зіграє проти Нідерландів 17 червня, але зможе вийти на матч проти України, який відбудеться 21 червня.

Зазначимо, в матчі проти Північної Македонії Арнаутович вийшов на заміну та забив гол. Австрія у результаті перемогла з рахунком 3: 1.

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