У третьому турі групового етапу Євро-2020 збірна України зіграє з командою Австрії. Зустріч відбудеться 21 червня у Бухаресті на Національному стадіоні.

Початок матчу о 19.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 2.

Також у повторі гру можна буде подивитися 22 червня о 11.10 на телеканалі Футбол 2 та о 18.10 на Футбол 1.

Збірна Австрії посідає 23-тю сходинку у рейтингу ФІФА. Із 2017 року команду очолює німецький фахівець Франко Фода. Синьо-жовті йдуть на 24-й позиції у рейтингу.

У перших двох матчах на Євро-2020 Австрія обіграла Північну Македонію (3:1) та поступилася Нідерланадам (2:0). Україна ж розпочала з поразки у матчі з нідерландцями (2:3), а у другій грі взяла гору над македонцями (2:1).

Календар Євро-2020

Матчі Євро-2020 відбуваються в 11 містах Європи. На стадії групового етапу кожній зі команд належить зіграти по три матчі.

Сітка плей-оф залежатиме від того, з яких саме груп вийдуть команди, що посядуть треті сходинки.

Детальна таблиця та розклад матчів Євро-2020 є на Фактах ICTV.

Фото: УАФ