Букмекери активно приймають ставки на бій між українцем Василем Ломаченком та японцем Масайоші Накатані, який відбудеться в ніч із 26 на 27 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада, (США). Бій розпочнеться близько 5.00 за київським часом.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер.

Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1,05. Тоді як успіх японця Накатані оцінюється котируванням 8,50. А нічийний результат зустрічі – 26,0.

Це буде перший бій для Ломаченка після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні 2020 року та втрати всіх своїх поясів.

Цікаво, що Накатані теж має у своєму пасиві поразку від Лопеса. У 2019 році у бою за статус обов’язкового претендента на титул чемпіона світу за версією IBF він поступився американцю одностайним рішенням суддів.

Свій останній бій японець провів проти Фелікса Вердехо, нокаутувавши свого суперника. Наразі Вердехо підозрюють у вбивстві вагітної жінки. Сам боксер свою провину заперечує.

Влада округу Кларк, до якого відноситься Лас-Вегас, нещодавно дозволила заповнювати арени, ресторани та решту закладів масового скупчення людей на 100%.

Таким чином, наживо за боєм Ломаченка та Накатані зможуть спостерігати 4 тис. шанувальників боксу.