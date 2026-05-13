У березні 2026 року на круїзному лайнері MV Hondius в Атлантичному океані зафіксували спалах хантавірусної інфекції. Судно вийшло з Ушуаї на півдні Аргентини 20 березня та мало завершити маршрут у Кабо-Верде. На борту перебувало близько 150 туристів із різних країн.

Чи є хантавірус в Україні та що відомо про новий штам, читайте в нашому матеріалі.

Чи захворіли українці хантавірусом на кораблі MV Hondius

Під час подорожі у кількох пасажирів виявили ознаки інфікування. Згодом у частини з них діагноз підтвердили після евакуації до Нідерландів. Повідомлялося про летальні випадки, а також про людей, які проходять лікування після підтвердження діагнозу.

За даними МЗС України, серед членів екіпажу судна MV Hondius перебували п’ятеро громадян України.

Один із них був евакуйований спецрейсом до Нідерландів, ще четверо залишаються на борту під час переходу судна до порту призначення. Після прибуття їх планують направити до медичного закладу для карантинного спостереження.

У відомстві зазначили, що стан українських членів екіпажу наразі стабільний, ознак погіршення здоров’я не фіксують.

Чи зафіксовані випадки хантавірусу в Україні

Хантавіруси — це велика група вірусів, які відрізняються шляхами передання та перебігом хвороби. В етері телемарафону Єдині Новини речник Центру громадського здоров’я МОЗ України Микола Ганіч розповів, чи є в Україні хантавірус. Він зазначив, що в Україні щороку реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції.

Зараження хантавірусом в Україні відбувається переважно через контакт із гризунами або забруднені ними поверхні та їжу. Інфікування можливе через пил, предмети або продукти, на які потрапили виділення тварин.

Щоб знизити ризик зараження, у ЦГЗ рекомендують уникати сухого прибирання у приміщеннях, де можуть бути гризуни, і натомість проводити вологу дезінфекцію та працювати в рукавичках.

Також у Центрі громадського здоров’я повідомили, що, попри щорічні випадки, більшість пацієнтів в Україні отримують лікування та одужують.

Вже в ефірі Вечір.LIVE Микола Ганіч пояснив, що хантавірус, виявлений на лайнері, не є таким самим, як ті, що щороку фіксують в Україні. Південноамериканський штам Андес може передаватися від людини до людини за умов тривалого контакту. Водночас українські варіанти такого механізму не мають.

Симптоми ж залежать від типу вірусу, адже південноамериканські штами можуть викликати легеневий синдром, тоді як українські — геморагічну гарячку з нирковим синдромом.

Де запровадили карантин через хантавірус

Після спалаху хантавірусу серед пасажирів круїзного лайнера MV Hondius у Європі почали запроваджувати посилені заходи епідконтролю та відстеження контактних осіб.

У Франції для всіх, хто міг контактувати з інфікованими, діє спеціальний медичний протокол. Він передбачає обов’язкове обстеження, регулярний нагляд лікарів і, за показаннями, ізоляцію в медзакладах. Частину людей уже госпіталізували для додаткового спостереження.

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що влада зосереджена на швидкому виявленні контактів і розриві можливих ланцюгів передання вірусу. За його словами, всі служби працюють у посиленому режимі.

Уряд також зобов’язав усіх пасажирів і контактних осіб пройти медичний контроль. Якщо з’являються симптоми або є підозра на зараження, людей направляють на карантин у лікарні.

Медики зазначають, що спостереження може тривати до 42 днів — це орієнтовний інкубаційний період хантавірусу. У частини пацієнтів уже триває лікування в лікарнях Парижа, зокрема під наглядом у відділеннях інтенсивної терапії. Водночас більшість контактних осіб почуваються нормально і не мають симптомів.

Франція перевела систему реагування на посилений режим, із щоденними координаційними нарадами. Окремо триває встановлення всіх людей, які могли контактувати з пасажирами після завершення круїзу, щоб запобігти прихованому поширенню інфекції.

У Польщі також запровадили санітарний нагляд за особою, яка контактувала з пасажиркою цього судна.

