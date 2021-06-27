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Факти / Спорт
Абрамова Юлія |

Бій Ломаченка з Накатані: відео найяскравіших моментів

Ломаченко – Накатані

В США, у Лас-Вегасі відбувся вечір боксу під час якого українець Василь Ломаченко (15-2, 11 KO) достроково переміг японця Масайоші Накатані (19-2, 13 KO). Під час бою сильні удари Василя регулярно завершувалися точними влучаннями.

Українець отримав розсічення в результаті зіткнення головами на початку поєдинку, але це не завадило йому повністю домінувати в рингу і раз по раз наносити по Накатані удари.

У п’ятому раунді у Накатані далося взнаки травмоване око. Але Масайоші продовжував стійко стояти і приймати удари, але рефері в дев’ятому раунді все ж зупинив побиття Накатані.

Бій закінчився у дев’ятому раунді. Знесилений Накатані не зміг відбиватися від атак Ломаченка. Так українець здобув перемогу технічним нокаутом.

Джерело: Top Rank Boxing

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