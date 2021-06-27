Бій Ломаченка з Накатані: відео найяскравіших моментів

В США, у Лас-Вегасі відбувся вечір боксу під час якого українець Василь Ломаченко (15-2, 11 KO) достроково переміг японця Масайоші Накатані (19-2, 13 KO). Під час бою сильні удари Василя регулярно завершувалися точними влучаннями.
Українець отримав розсічення в результаті зіткнення головами на початку поєдинку, але це не завадило йому повністю домінувати в рингу і раз по раз наносити по Накатані удари.
Lomachenko is cut early ???? #LomaNakatani pic.twitter.com/TMa1fw1nv7
— ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 27, 2021
У п’ятому раунді у Накатані далося взнаки травмоване око. Але Масайоші продовжував стійко стояти і приймати удари, але рефері в дев’ятому раунді все ж зупинив побиття Накатані.
Loma snapped that head back lol. @trboxing #LomaNakatani @espn pic.twitter.com/mErB6YunUA
— Will Blackmon ???? (@WillBlackmon) June 27, 2021
Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage. ????
Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct
— Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021
Бій закінчився у дев’ятому раунді. Знесилений Накатані не зміг відбиватися від атак Ломаченка. Так українець здобув перемогу технічним нокаутом.
Джерело: Top Rank Boxing