Деяких українських фанатів можуть не пустити на сьогоднішній матч Україна-Швеція у Глазго.

Це торкається тих вболівальників, які не встигають пройти обов’язкову самоізоляцію після прибуття до країни.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту Бориспіль із посиланням на посольство Великої Британії.

Зазначається, що власники квитків на сьогоднішній матч 1/8 фіналу Євро-2020 не звільняються від загальних прикордонних обмежень.

Тож для того, щоб подивитись гру на стадіоні Гемпден-парк потрібно було прибути на територію країни заздалегідь.

Україна входить до переліку країн помаранчевої зони, тож особам, які прибудуть до кордону із Великою Британією із квитками на матч запізно, буде відмовлено у в’їзді.

Зазначається також, що офіційні особи та представники ЗМІ для відвідування гри мають бути частиною офіційної делегації, погодженої із Українською асоціацією футболу.

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Фото: УАФ