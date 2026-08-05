Після нічної масованої ракетної атаки на Київ у Голосіївському районі стався витік аміаку. За інформацією КМВА, через пошкодження спеціальної ємності з близько 300 літрами цієї речовини сталася її розгерметизація.

Рятувальники оперативно локалізували аварію, а у КМВА повідомили, що загрози для жителів навколишніх будинків немає.

Факти ICTV дізнавалися, чим небезпечний аміак та зібрали рекомендації ДСНС про те, що потрібно робити у разі витоку.

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Аміак: чим шкідливий для людини

Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій наголошують, що під час хімічної аварії вирішальне значення має не паніка, а правильні та швидкі дії. Якщо знати, що робити у разі витоку аміаку, можна значно зменшити ризик отруєння.

Аміак — це безбарвний газ із різким характерним запахом, який багатьом знайомий як запах нашатирного спирту. Частина людей вважає, що аміак — це нашатирний спирт. Але це не так, адже нашатирний спирт є лише водним розчином аміаку, тоді як під час аварій у повітря потрапляє саме газоподібний аміак.

Чим шкідливий аміак для людини:

За інформацією ДСНС, вдихання його парів може викликати сильне подразнення слизових оболонок, очей та органів дихання.

При високій концентрації можливі тяжкі ураження легень і навіть загроза життю.

Ознаками отруєння можуть бути утруднене дихання, сильний кашель, біль у грудях, нежить, різь в очах, сльозотеча, головний біль, запаморочення, слабкість, прискорене серцебиття та подразнення шкіри.

Якщо людина контактувала з рідким аміаком, можливі хімічні опіки та навіть обмороження тканин.

Аміак легший за повітря чи ні

Це одна з головних особливостей цієї речовини. На відміну від хлору, аміак легший за повітря, тому після викиду його пари підіймаються вгору.

Саме тому ДСНС рекомендує під час аварії спускатися на нижні поверхи будівель або в низинні місця, якщо йдеться саме про витік аміаку. У випадку аварії з хлором, навпаки, необхідно підніматися вище, адже цей газ накопичується біля землі.

Крім того, виходити із небезпечної зони потрібно не за напрямком вітру, а перпендикулярно до нього.

Витік аміаку: що робити

Після повідомлення про хімічну небезпеку або сигналу Увага всім необхідно одразу увімкнути офіційні джерела інформації та виконувати вказівки рятувальників і місцевої влади.

Аміак витік, що робити:

Якщо є можливість безпечно залишити небезпечну територію, потрібно зробити це якомога швидше, рухаючись поперек напрямку вітру.

Якщо евакуація неможлива, слід залишатися у приміщенні та максимально його герметизувати.

Варто щільно зачинити двері й вікна, закрити вентиляційні отвори, заклеїти щілини, а також вимкнути газ, електроенергію та воду.

Для захисту органів дихання найкраще використовувати протигаз або спеціальний респіратор.

Якщо їх немає, ДСНС радить скористатися ватно-марлевою пов’язкою або тканиною, змоченою 2% розчином оцтової чи лимонної кислоти, оскільки саме такі розчини частково нейтралізують дію аміаку.

Також варто заздалегідь підготувати запас питної води, необхідних ліків, документів і речей першої потреби на випадок евакуації.

Аміак: як захиститися в зоні викиду

Якщо людина перебуває безпосередньо в осередку хімічного зараження, діяти потрібно максимально швидко.

Насамперед слід закрити очі, затримати дихання та захистити органи дихання будь-якими доступними засобами. Якщо спеціальних засобів захисту немає, можна прикрити рот і ніс вологою тканиною.

Після цього необхідно залишити небезпечну територію, рухаючись перпендикулярно до напрямку вітру. Якщо зробити це неможливо, потрібно чекати подальших вказівок рятувальників, залишаючись у максимально герметичному приміщенні.

Після виходу із зараженої території бажано якнайшвидше зняти верхній одяг, ретельно вимити відкриті ділянки тіла, промити очі, ніс і рот чистою водою та, якщо є можливість, прийняти душ.

Перша допомога при отруєнні аміаком

Якщо людина надихалася парами аміаку, головне завдання — якомога швидше припинити контакт із токсичною речовиною та забезпечити доступ до чистого повітря.

ДСНС рекомендує:

вивести або винести постраждалого із небезпечної зони;

промити великою кількістю води очі, ніс, рот і відкриті ділянки шкіри;

забезпечити людині тепло, спокій та доступ до свіжого повітря;

дати тепле молоко із харчовою содою, якщо потерпілий при свідомості;

при утрудненому диханні або втраті свідомості негайно викликати екстрену медичну допомогу.

Рятувальники також звертають увагу, що під час надання допомоги постраждалим від хімічного ураження не рекомендується проводити штучне дихання, якщо рятувальник не має відповідних засобів захисту. Це може становити небезпеку і для того, хто допомагає.

Як розпізнати хімічну аварію

Не завжди про аварію повідомляють одразу, однак існують характерні ознаки, які можуть свідчити про витік небезпечних речовин.

Насторожити повинні різкий незвичний запах, поява кольорового туману або диму, вибух чи пожежа на промисловому об’єкті, а також масова загибель рослин або тварин поблизу місця аварії. У таких випадках не варто чекати появи симптомів, а необхідно одразу перейти у безпечне місце та стежити за офіційними повідомленнями.

Фахівці ДСНС наголошують, що найбільш уразливими до дії токсичних речовин є діти, літні люди, вагітні жінки та люди із захворюваннями органів дихання. Саме тому під час хімічної небезпеки їм потрібно допомогти насамперед.

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