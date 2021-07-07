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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

У Токіо можуть запровадити режим НС перед Олімпіадою-2020

Олимпийские игры 2020

Уряд Японії розглядає можливість запровадження режиму надзвичайного стану у Токіо напередодні літніх Олімпійських ігор у країні.

Наразі у японській столиці спостерігається зріст кількості нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

7 липня у японській столиці зафіксували 1 030 нових випадків інфікування Covid-19, що є найвищим показником із 13 травня поточного року.

Японська газета Sankei Shimbun зазначає, що уряд країни вже почав вносити корективи до основного закону, щоб запровадити надзвичайний стан у Токіо. Про це виданню повідомили кілька чиновників в уряді Японії.

Ще раніше секретар правління імператорського двору Японії Ясухіко Нісімура зазначив, що імператор країни Нарухіто стурбований можливим погіршенням ситуацію щодо коронавірусу у країні в разі проведення літньої Олімпіади. Ймовірно, Ігри-2020 відбудуться взагалі без глядачів.

Церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор у Токіо відбудеться 23 липня. Змагання триватимуть до 8 серпня 2021 року.

За кількістю видів спорту Ігри-2020 мають стати найбільш масштабними, адже за медалі спортсмени боротимуться у 33 видах та 339 категоріях. Очікується, що у змаганнях візьмуть участь близько 19 тис. спортсменів.

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Джерело: Sankei Shimbun

Фото: Getty Images

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