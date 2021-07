Перша ракетка світу серб Новак Джокович зіграв у фінальному матчі Вімблдону з італійцем Маттео Берреттіні. Зустріч спортсменів відбулася у Лондоні 11 липня.

Перший сет виграв Маттео Берреттіні з рахунком 6:7. Він програвав партію з брейком майже з самого початку, однак витягнув марафонський гейм на своїй подачі. Таким чином відігравши сетбол, італієць зробив зворотний брек, не давши сербу подати на сет, а потім провів тай-брейк.

У другому сеті Новак Джокович реабілітувався та вийшов на нічию з рахунком 6:4. У цій партії серб відіграв чистіше, що допомогло йому зрівняти результат у поєдинку з італійцем.

Однак Новак Джокович вирішив, що цього мало та поспіль виграв і в третьому сеті з рахунком 6:4. У Маттео був подвійний брейк-пойнт, однак він допустив помилку та упустив шанс відігратися – брейк вирішив все у цій партії.

Можна було помітити неозброєним оком, як Новак Джокович намір виграти цей поєдинок з італійцем. І йому вдалося виграти четвертий сет з рахунком 6: 3.

Hold it. Lift it. Kiss it. Djok it.#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/f5Q7lQUaPK

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021