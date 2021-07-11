Зеленський зустрівся з спортсменами, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх

Президент України Володимир Зеленський та його дружина зустрілися зі спортсменами-олімпійцями, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо.

Про це повідомив учасник Олімпійських ігор Жан Беленюк на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Він зазначив, що глава держави та перша леді Олена Зеленська під час теплої зустрічі побажали спортсменам наснаги та успіху на змаганнях.

– Під час теплої зустрічі побажали наснаги та великої удачі на змаганнях! Передали прапор з передової, підписаний нашими бійцями, на жаль, деяких з них вже нема на цій землі… Цей прапор полетить з нами до Токіо та стане талісманом нашої збірної команди, – розповів спортсмен.

Він зазначив, що після змагань стяг повернеться знову на передову, оскільки перемога Україні потрібна на всіх фронтах.

Олімпійські ігри триватимуть з 23 липня до 8 серпня у Токіо. Міжнародний олімпійський комітет вирішив провести змагання професійних спортсменів з усього світу без глядачів.

Таке рішення ухвалили через запровадження надзвичайного стану в Японії через ситуацію з пандемією коронавірусу. Він діятиме на території держави з 12 липня до 22 серпня – саме у той час, на який заплановані Олімпійські ігри.

Фото: Офіс президента, Жан Беленюк