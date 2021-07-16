До Токіо вирушила велика група українських спортсменів для участі у літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Одними із перших курс до японської столиці взяли представники стрільби з лука, дзюдо, боксу та академічного веслування.

15 липня, до олімпійської столиці Ігор ХХХІІ Олімпіади вирушила перша велика група спортсменів України.

Одними з перших курс на Токіо взяли наші представники стрільби з лука, академічного веслування, дзюдо та боксу. https://t.co/Ee0rFH8x4T pic.twitter.com/QIGyreRozm — НОК України (@OlympicUA) July 16, 2021

— З хвилюванням та великим очікуванням, але у гарному настрої вирушаємо в олімпійське Токіо. Усі наші спортсмени готові до змагань. Настрій чудовий, – розповів головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва.

У НОК додали, що у Токіо українські атлети прибуватимуть напередодні старту змагань свого виду спорту згідно розкладу Ігор.

Змагання зі стрільби з лука, боксу, дзюдо та академічного веслування стартують наступного дня після церемонії відкриття Олімпіади-2020, а саме 24 липня.

За олімпійські нагороди Ігор у Токіо змагатимуться 157 українських спортсменів у 25 видах спорту із 30 олімпійських дисциплін.

До заявки України на Олімпіаду-2020 не потрапили олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, якого відсторонили на чотири роки за вживання допінгу, та важкоатлет Дмитро Чумак, якого Міжнародна федерація важкої атлетики тимчасово відсторонила за спробу ухилення від проходження допінг-тесту.

Фото: НОК