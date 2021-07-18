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Факти / Спорт
Абрамова Юлія |

Ангеліна Калініна вийшла у фінал турніру WTA у Будапешті

Ангеліна Калініна

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу і пройшла до фіналу турніру WTA 250 в Будапешті.

У матчі 1/2 фіналу Калініна обіграла Даніель Коллінс з США, яка знялася у другому сеті через травму. При цьому українка виграла першу партію і вела 4:1 у другій.

Для Ангеліни це вже 14-я поспіль перемога на грунті. Раніше вона виграла два титули ITF.

У фіналі Калініна змагатиметься проти Юлії Путінцевої з Казахстану, якій напередодні поступилася ще одна українка Катерина Козлова. Спортсменка припинила виступи у Будапешті.

Для українки Ангеліни Калініної це буде дебютний фінал на рівні WTA.

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У чвертьфіналі Калініна здолала представницю Угорщини Панну Удварді, яка посідає 204-ту сходинку у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

Джерело: Flashscore

Фото: Getty Images

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