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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Берінчик переміг Лобова технічним нокаутом у бою на кулаках

Берінчик переміг Лобова технічним нокаутом у бою на кулаках

Український боксер у легкій вазі Денис Берінчик переміг колишнього бійця UFC Артема Лобова у бою на голих кулаках.

У першому раунді спортсмени змагалися у приблизно однакову силу, однак з другого Берінчик посилив потужність, завдаючи удари Лобову.

Після цього український боксер у третьому та четвертому раундах нокаутував російського бійця. У п’ятому раунді Лобов не вийшов на ринг за рішенням своєї команди.

Поєдинок професійних спортсменів відбувся у Палаці спорту в Києві. На рахунку українського спортсмена – 15 професійних боїв. У кожному з них 33-річний Берінчик переміг, дев’ять перемог здобув нокаутом.

Ірландець російського походження Лобов провів 30 боїв. Рівно половину з них 34-річний боєць програв, один поєдинок завершився нічиєю.

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Фото: Getty Images

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