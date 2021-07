У Токіо човен, який перевозив телевізійне обладнання, зірвав початок змагань із триатлону на Олімпіаді 2020. Він надто близько підплив до містка, з якого стартували спортсмени.

Через це човен перегородив шлях для майже половини учасників і вони не змогли стрибнути у воду. Поки його намагалися прибрати з території, деякі плавці все ж опинилися у воді за човном.

An absolutely WILD start to the men’s triathlon.

A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.

It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK

— Joe Pompliano (@JoePompliano) July 25, 2021