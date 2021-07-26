У Токіо човен, який перевозив телевізійне обладнання, зірвав початок змагань із триатлону на Олімпіаді 2020. Він надто близько підплив до містка, з якого стартували спортсмени.

Через це човен перегородив шлях для майже половини учасників і вони не змогли стрибнути у воду. Поки його намагалися прибрати з території, деякі плавці все ж опинилися у воді за човном.

An absolutely WILD start to the men’s triathlon. A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water. It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK — Joe Pompliano (@JoePompliano) July 25, 2021

Після такого старту триатлоністи були вимушені повернутися на місток. Їм вдалося відновити змагання через 10 хвилин. Золото на Олімпіаді з тріатлону взяв представник Норвегії Крістіан Блюмменфельт, срібло дісталося Великій Британії, а бронза – Новій Зеландії.

Олімпіада 2020 стартувала у Токіо 23 липня і триватиме до 8 серпня. Перед початком третього змагального дня на Олімпійських іграх лідером медального заліку залишається Китай.

США після провального старту Олімпіади вже вийшли на друге місце. Японія, яка є господинею змагань, на третьому місці. Українці змогли завоювати дві бронзи та перебувають на 32-му місці.

Детальніше ознайомитися з медальним заліком Олімпіади 2020 можна у нашому матеріалі.

Джерело: Insider