У півфіналі тенісного турніру Олімпійських ігор-2020 у Токіо шоста ракетка світу та перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє з чешкою Маркетою Вондроушовою.

– Загалом я знаю стиль гри цієї тенісистки. Тож буду готуватися, відновлюватися. Потрібно виходити на корт у гарній фізичній формі, – говорить тенісистка.

Поділилася Еліна Світоліна й враженнями після історичної для українського тенісу перемоги в чвертьфіналі одиночного розряду.

– Дивовижні емоції. Рада, що змогла впоратися сьогодні, адже вчора була дуже складна гра й довелося витратити багато енергії впродовж останніх трьох матчів.

За можливість відновитися та вийти на зустріч у гарній формі українка дякує команді.

– Я знала, що Джорджі – складна суперниця і може досить гостро грати, тож потрібно бути фізично підготовленою. Попри деякі свої помилки, я все ж доволі впевнено грала сьогодні. Це принесло результат, – зауважує вона.

Еліна Світоліна в чвертьфіналі Олімпійських ігор-2020 обіграла італійку Камілу Джорджі з рахунком 6:4, 6:4.

Перемога на цьому етапі Олімпійських ігор є першою в кар’єрі Світоліної та в історії українського жіночого тенісу.

Джерело: НОК

Фото: НОК