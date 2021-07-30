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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Романчук та Фролов вийшли до фіналу ОІ-2020 у плаванні на 1500 м

Михайло Романчук

Український плавець Михайло Романчук кваліфікувався до фіналу літніх Олімпійських ігор у плаванні на дистанції 1500 м.

Спортсмен показав найкращий результат у запливі 14:45.99. Другим фінішу дістався американець Роберт Фінке (14:47.20), третій час у кваліфікації – в італійця Грегоріо Палтріньєрі (14:49.17).

До фінального запливу на 1500 м також кваліфікувався з шостим результатом іще один українець Сергій Фролов, який показав час 14:51.83.

На дистанцій 50 м вільним стилем до півфіналу кваліфікувався 19-річний Владислав Бухов. Він показав час 21,73 секунди, що стало п’ятим результатом у кваліфікації серед усіх учасників у десяти запливах.

Для спортсмена цей час став особистим рекордом.

Всього до півфіналу на дистанції 50 м вийшли 16 найкращих плавців.

Михайло Романчук вже здобув бронзову нагороду на цьогорічних Іграх у Токіо. У запливі на 800 м вільним стилем українець показав час 7:42.33. Золота медаль дісталася американцю Роберту Фінку, який впорався за 7:41.87.

Сергій Фролов у фіналі на 800 м показав шостий час.

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Фото: НОК

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