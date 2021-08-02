Літні Олімпійські ігри у Токіо стартували 23 липня і завершаться урочистою церемонією, що відбудеться 8 серпня 2021 року.

Урочисту подію можна буде подивитися у прямій трансляції на UA: Перший. Початок церемонії закриття запланований на 13.15 за київським часом.

Закриття Ігор-2020 відбудеться на Національному стадіоні Токіо, де відбулася і церемонія відкриття змагань.

Літня Олімпіада 2020 відбуваються у дев’ятьох префектурах Японії. На Іграх-2020 до 33 олімпійських дисциплін додали ще п’ять: спортивне скелелазіння, серфінг, бейсбол, скейтбординг, карате та софтбол. Всього розіграють 339 комплектів нагород.

Змагання відбуваються на 41 спортивному об’єкті. У межах японської столиці розміщенні 33 олімпійських об’єкти, 20 з яких – на відстані восьми кілометрів від олімпійського селища.

Більшість спортивних майданчиків, де відбуваються Ігри, зосереджені у так званих кластерах – Зона спадщини та Зона Токійської затоки.

Якою була церемонія відкриття?

На церемонії відкриття прапори своїх країн вперше несли двоє атлетів. В Україні цього права удостоїлися фехтувальник Богдан Нікішин та бронзова призерка Ігор-2020 у Токіо зі стрільби Олена Костевич.

Спортсмени вийшли на арену під музику з японських коміксів та відеігор.

Далі дитячий хор з представниками різних народів виконав легендарну композицію Джона Ленона Imagine, а після – запустили голубів. Олімпійський вогонь запалила японська тенісистка Наомі Осака.

Родзинкою церемонії відкриття став помпезний феєрверк, який ефектно засвітився над гігантським Олімпійським стадіоном.