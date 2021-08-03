Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський слідом за Андрієм Шевченком попрощався зі збірною України з футболу. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Шовковський подякував Шевченку за можливість приєднатися до тренерського штабу нашої збірної та президенту УАФ Андрію Павелку, який підтримав його кандидатуру.

– Хочу подякувати кожному, із ким довелося співпрацювати у цей період – від медичного персоналу до адміністративного, – зазначив Шовковський.

На думку українця, це були фантастичні три роки, де він працював з професіоналами своєї справи. Шовковський зазначив, що українська збірна пройшла чудовий шлях у Лізі Націй до фантастичного виступу у кваліфікації до Євро-2020.

Варто зазначити, що під час його роботи з нашою збірною українські футболісти вперше змогли потрапити у топ-8 найсильніших команд Європи.

Українець висловив впевненість, що робота українського тренерського штабу стане фундаментом для ще більш вдалого виступу наших футболістів.

Напередодні Андрій Шевченко пішов з посади головного тренера збірної України з футболу. Спортсмен зазначив, що його контракт з УАФ добіг кінця. Він працював із нашими футболістами п’ять років.