Олімпіада 2020 – веслування на каное: українець Вандюк вийшов до півфіналу

У Токіо на Олімпійських іграх 2020 українець Юрій Вандюк успішно пройшов чвертьфінальний заїзд у веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на 1000 метрів.

У 1/4 фіналу Олімпіади-2020 українець довгий час йшов третім. Але врешті-решт зібрався та зміг пройти шлях до півфіналу за 4:08.719.

У запеклій боротьбі він посів друге місце з іспанцем та забрав останню путівку в 1/2 фіналу.

Напередодні у цій дисципліні вирвав собі путівку до півфіналу українець Павло Алтухов. Він фінішував другим у заїзді у веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на 1000 метрів.

Що відомо про Вандюка та Алтухова

27-річний Юрій Вандюк – срібний призер чемпіонату світу, Європи та Європейських ігор.

У 2018 році спортсмен успішно виступив на дистанції 500 м у складі четвірки на чемпіонатах світу та Європи.

У 2019 році на Європейських іграх в парі з Андрієм Рибачком посів друге місце на дистанції 1000 м.

25-річний Павло Алтухов – дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи 2015.

Півфінальні змагання Ігор-2020 відбудуться завтра, 7 серпня. Їхній початок о 3.44 за київським часом.

Фото: НОК