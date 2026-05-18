Уночі проти 18 травня російські війська продовжили масовані атаки по Україні.

Під ударами опинилися Дніпро та Одеса, де зафіксовані руйнування житлових будинків, пожежі та десятки постраждалих.

Також ворожі безпілотники атакували Кіровоградську, Хмельницьку, Черкаську та Рівненську області.

Тим часом НАБУ та САП спростували черговий фейк російської пропаганди про нібито розслідування щодо Олени Зеленської, а прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив про можливі кримінальні злочини після виявлення подрібнених документів та партійної агітації Фідес у будівлі колишнього міністерства.

Атака на Дніпро

Уночі проти 18 травня російські війська атакували Дніпро ракетами. У місті пролунала серія вибухів, виникли масштабні пожежі, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, спочатку загорівся дах багатоповерхівки. Пізніше стало відомо про кілька пожеж у різних районах міста.

В одному з будинків через атаку були заблоковані люди. На місцях працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Крім того, у Дніпровському районі російські війська влучили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Там також виникла пожежа.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, однак згодом кількість поранених зросла до 18 людей.

Серед постраждалих — 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні.

У лікарнях залишаються восьмеро людей — чотири жінки та четверо чоловіків. За оцінками медиків, усі вони у стані середньої важкості.

Атака на Одесу

Уночі проти 18 травня російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали міста.

У Київському та Приморському районах зафіксовані влучання БпЛА у три житлові будинки.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, один із одноповерхових будинків у Приморському районі був повністю зруйнований. В інших будинках пошкоджені фасади, дахи та вікна.

Після ударів виникли локальні пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Також пошкоджень зазнали будівлі міського ліцею та дитячого садка.

У ДСНС уточнили, що за однією з адрес загорілося горищне перекриття та квартира на третьому поверсі триповерхового житлового будинку. Ще один одноповерховий будинок також зазнав руйнувань та загорівся.

Під ранок російські війська окремо атакували об’єкти інфраструктури Одеси.

Станом на ранок відомо про двох постраждалих — 11-річного хлопчика та 59-річного чоловіка. Їм надали необхідну медичну допомогу.

У ДСНС уточнили, що дитина постраждала у зруйнованому одноповерховому будинку.

Під час нічної атаки російський безпілотник також пошкодив китайське торговельне судно в Чорному морі.

Атака на Кіровоградщину

Уночі російські безпілотники атакували Кіровоградську область.

У Кропивницькому районі внаслідок удару БпЛА пошкоджень зазнав приватний житловий будинок.

Загорілася покрівля оселі, вогонь охопив близько 40 кв. м.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Атаки на Рівненщину

Уночі російські війська атакували Рівненську область повітряними цілями. У регіоні фіксували вибухи.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. На місцях працюють представники Сил оборони та профільних служб.

Атака на Черкашину

Черкаська область також перебувала під атакою ворожих безпілотників.

У межах регіону знешкоджено щонайменше шість російських БпЛА. Попередньо, минулося без потерпілих та руйнувань.

Обстеження територій після атаки триває.

Атака безпілотників на Хмельниччину

Уночі російські війська атакували Хмельницьку область безпілотниками.

Унаслідок ударів на території підприємств виникли пожежі.

Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Інформація про постраждалих чи загиблих не надходила.

НАБУ і САП спростували фейк Кремля

У НАБУ та САП заявили про нову хвилю російської дезінформації щодо нібито “розслідувань” стосовно дружини президента України Олени Зеленської.

У відомствах наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності, а жодних процесуальних дій щодо Олени Зеленської не проводиться.

Антикорупційні органи заявили, що такі інформаційні кампанії є частиною системної роботи Росії, спрямованої на дискредитацію українських інституцій та дестабілізацію ситуації в країні.

У НАБУ та САП закликали громадян користуватися офіційними джерелами інформації та не поширювати фейки.

Скандал із документами партії Орбана в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про можливі кримінальні злочини після виявлення в підвалі колишнього Міністерства будівництва та транспорту мішків із подрібненими документами та агітацією партії Фідес.

На відео, яке опублікував Мадяр, видно коробки з партійною символікою, листівками та мішки зі знищеними паперами.

За словами прем’єра, у приміщенні могли незаконно зберігати агітаційні матеріали партії Віктора Орбана із використанням державних ресурсів.

Мадяр заявив, що правоохоронці мають перевірити можливе незаконне фінансування партії та використання державних приміщень у політичних цілях.

Він також наголосив, що поліція та державне аудиторське управління повинні провести розслідування щодо цієї ситуації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 545-ту добу.

