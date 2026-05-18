За колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака внесли заставу в повному розмірі — 140 млн грн.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду та адвоката Андрія Єрмака.

Внесення застави за Андрія Єрмака: що відомо

Як пише Суспільне, після цього ВАКС повинен видати довідку про сплату застави, на основі чого ексочільника Офісу президента випустять із СІЗО.

Зараз дивляться

Після внесення застави для Андрія Єрмака суд визначив низку процесуальних обмежень і обов’язків.

Зокрема, йому необхідно регулярно з’являтися до слідчих, прокурорів та суду, а також не залишати межі Києва без відповідного дозволу правоохоронних органів.

Крім того, він зобов’язаний повідомляти про будь-які зміни місця проживання чи роботи.

Окремо передбачена заборона на контакти з іншими фігурантами справи та свідками.

Також у нього вилучать закордонні та дипломатичні паспорти, які передадуть на зберігання відповідним органам.

Серед додаткових заходів контролю — обов’язок носити електронний засіб стеження.

Нагадаємо, колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака підозрюють у причетності до легалізації понад 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка під Києвом.

Частину визначеної судом застави за нього внесли ще 15 травня. Зокрема, близько 30 млн грн вніс колишній тренер збірної України Сергій Ребров.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.