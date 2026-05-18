Уночі проти 18 травня російська армія здійснила атаку на Україну 546 засобами повітряного нападу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 18 травня: що відомо

Нічна атака на Україну 18 травня була із застосуванням 524 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів Пародія. Також росіяни використали 22 ракети, зокрема 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 8 крилатих ракет Іскандер-К.

Запуски здійснювалися з Ростовської області та з районів Курська, Брянська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих Криму та Донецька.

— Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — йдеться у повідомленні.

Загалом українська ППО знищила або приглушила 507 цілей — 4 ракети та 503 дрони.

Основним напрямком удару були Дніпро та Дніпропетровщина, Одещина, Чернігівщина та Запоріжжя.

Водночас зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих безпілотників та їхніх уламків ще на 11 локаціях.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що атака на Україну триває, адже в повітряному просторі залишається декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, уночі проти 18 травня російська армія атакувала ракетами Дніпро.

Внаслідок удару пожежі спалахнули у кількох районах міста. В одному з будинків були заблоковані люди.

Загалом постраждали 18 людей, серед яких — 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вони лікуються амбулаторно.

Крім того, у лікарнях перебувають ще вісім осіб у стані середньої важкості — чотири жінки та стільки ж чоловіків.

