РФ атакувала Україну 524 БпЛА та 22 ракетами, зокрема балістичними Іскандерами
Уночі проти 18 травня російська армія здійснила атаку на Україну 546 засобами повітряного нападу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 18 травня: що відомо
Нічна атака на Україну 18 травня була із застосуванням 524 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів Пародія. Також росіяни використали 22 ракети, зокрема 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 8 крилатих ракет Іскандер-К.
Запуски здійснювалися з Ростовської області та з районів Курська, Брянська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих Криму та Донецька.
— Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — йдеться у повідомленні.
Загалом українська ППО знищила або приглушила 507 цілей — 4 ракети та 503 дрони.
Основним напрямком удару були Дніпро та Дніпропетровщина, Одещина, Чернігівщина та Запоріжжя.
Водночас зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих безпілотників та їхніх уламків ще на 11 локаціях.
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що атака на Україну триває, адже в повітряному просторі залишається декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, уночі проти 18 травня російська армія атакувала ракетами Дніпро.
Внаслідок удару пожежі спалахнули у кількох районах міста. В одному з будинків були заблоковані люди.
Загалом постраждали 18 людей, серед яких — 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вони лікуються амбулаторно.
Крім того, у лікарнях перебувають ще вісім осіб у стані середньої важкості — чотири жінки та стільки ж чоловіків.