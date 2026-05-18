Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оприлюднив відео з будівлі колишнього Міністерства будівництва та транспорту, де, за його словами, залишилися мішки з подрібненими документами, листівками та партійною символікою партії його попередника Віктора Орбана.

Про це Петер Мадяр заявив у Facebook.

У міністерстві Угорщини знайшли подрібнені документи партії Орбана

— Дивіться, що ми знайшли у підвалі колишнього міністерства Яноша Лазара: мішки з подрібненими документами, листівки партії Фідес, атрибутику DPK (Digitális Polgári Kör — мережа онлайн-спільнот, ініційована партією Фідес, — Ред.), — заявив Мадяр у відео.

Співробітники виявили щонайменше 15-20 мішків зі знищеними паперами. Також у приміщенні залишилися партійні плакати, прапори та листівки з гаслом Фідес — Безпечний вибір.

Петер Мадяр припустив, що представники попереднього уряду не встигли вивезти або повністю знищити документи після зміни влади.

— Виникає підозра щодо кількох імовірних кримінальних злочинів, зокрема незаконного фінансування партій, — заявив прем’єр Угорщини.

Він наголосив, що правоохоронці мають перевірити, чи використовували державні ресурси, службовців або приміщення міністерства для виготовлення та зберігання агітаційних матеріалів партії Фідес.

— Державне аудиторське управління мало б розглянути ці питання, звичайно, поліція також проведе розслідування, — сказав Мадяр.

За його словами, слідчі повинні встановити, хто саме наказав зберігати партійну символіку у державній установі та чи залучали до цього держслужбовців.

Нагадаємо, що 9 травня лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр офіційно склав присягу на посаді прем’єр-міністра Угорщини.

Його партія перемогла на парламентських виборах, завершивши 16-річне правління Віктора Орбана та партії Фідес.

Після вступу на посаду Мадяр пообіцяв реформувати державну систему, яку, за його словами, Орбан “наповнив своїми людьми”, а також відновити відносини Угорщини з Європейським Союзом.

