7 серпня у рамках літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо відбулися фінальні спортивні змагання зі стрибків у висоту, в яких взяли участь легкоатлетки Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

19-річна Магучіх не змогла з першого разу стрибнути на висоту 2.02 метра і перенесла дві спроби на висоту 2.04, однак і ця висота їй не далася. Однак і такого результату українці вистачило для бронзи.

Геращенко та Левченко не вийшло подолати позначку в 2 метри і посіли четверте і восьме місця відповідно.

У півфіналі спортсменки виконали нормативи та показали результат в 1,95 м, завдяки чому українки вийшли у фінал Олімпіади.

Магучіх зробила приголомшливий стрибок з першої спроби, а Левченко та Геращенко вдалося виконати норматив в 1/2 фіналу лише після третього ривка.

Всього у фінал літніх Олімпійських ігор вийшло 14 спортсменок з різних країн. Серед них – представниці Австралії, Чорногорії, Німеччини, Узбекистану, Великої Британії, Польщі, США, ОКР, Швеції та Болгарії.

Що відомо про легкоатлеток

Ярослава Магучіх – українська спортсменка, яка спеціалізується на стрибках у висоту. Чемпіонка України 2021 року має звання срібного призера чемпіонату світу 2020 року. Для спортсменки це перша Олімпіада.

Юлія Левченко – легкоатлетка, стрибунка у висоту, дворазова чемпіонка України 2018 та 2019 року. Для спортсменки це були другі літні Олімпійські ігри за її кар’єру.

Ірина Геращенко – українська спортсменка та учасниця літніх Олімпійських ігор 2016 року. Легкоатлетка також має звання чемпіонки України у приміщенні 2014 року.