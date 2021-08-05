Магучіх, Геращенко та Левченко кваліфікувалися до фіналу ОІ-2020 у стрибках у висоту

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко вийшли до фіналу літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо у стрибках у висоту.

Щоб подолати кваліфікацію спортсменкам необхідно було подолати планку з результатом в 1,95 м.

Магучіх виконала свій норматив із першої спроби, Геращенко та Левченко – з третьої. Всього кваліфікаційний бар’єр подолали 14 спортсменок.

Левченко та Геращенко без проблем взяли спершу планку в 1,90 м, а ось висоту 1,93 м з першої спроби не підкорили, але швидко виправилися. Потім з третьої спроби подолали бар’єр в 1,95 м.

Головною претенденткою на золото у цій дисципліні є представниця із ОКР Марія Ласіцкене, яка є триразовою чемпіонкою світу. Вона виконала норматив з третьої спроби. Російську атлетку вважають головною конкуренткою українок на Іграх-2020.

Фінальні змагання у стрибках у висоту відбудуться за день до закриття Олімпійських ігор, 7 серпня, о 13:35 за київським часом.

Українські легкоатлети ще не піднімали на п’єдестал у Токіо. Найближче до трійки призерів підібрався метальник молота 20-річний Михайло Кохан.

Наш атлет був наймолодшим серед фіналістів і за шість спроб показав четвертий результат, метнувши на 80.39 м. Втім, цього забракло для того, щоб піднятися на подіум.