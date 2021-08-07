Українські синхроністки завоювали бронзу на Іграх-2020

Українські синхроністки стали бронзовими призерками у командному артистичному плаванні на Іграх-2020.

У фіналі у довільній програмі вони показали результат у 190.3018 бали, що дозволило їм посісти третю сходинку.

Золоті медалі у цій дисципліні дісталися команді ОКР, а срібло у китаянок.

Українські синхроністки посіли четверту сходинку у командному артистичному плаванні на Іграх-2020.

У фіналі вони показали результат у 190,3018 бали, що не дозволило їм зачепитися за олімпійський п’єдестал.

Золоті медалі у цій дисципліні дісталися команді ОКР, срібло у китаянок, а бронза – у японських синхроністок.

Технічну програму з командного артистичного плавання українки завершили на третій сходинці, показавши результат у 94,2685 бали.

У складі збірної України виступають: Влада і Марина Алексєєві, Марта Фєдіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.

Історична медаль у синхронному плаванні

4 серпня Марта Фєдіна та Анастасія Савчук завоювали першу в історії України медаль в артистичному плаванні у змаганні дуетів.

Дівчата посіли третю сходинку. Олімпійськими чемпіонками серед дуетів стали представниці ОКР Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина. Срібло дісталося китаянкам Сюечень Хуан і Веньянь Сунь.

До Ігор у Токіо Україні ще жодного разу не вдавалося зачепитися за олімпійський п’єдестал у синхронному плаванні.