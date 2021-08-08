Олімпійські ігри 2020: Україна виборола 19 нагород

Україна офіційно завершила свій виступ на Олімпійських іграх 2020, які проходили в Токіо. За ці змагання скарбничка нашої країни поповнилася 19-ма медалями.

Серед них – одна золота, шість срібних та 12 бронзових нагород. Золоту медаль для України виграв Жан Беленюк, який у непростому змаганні здолав у греко-римській боротьбі представника Угорщини Віктора Лерінца.

Срібні нагороди в змаганнях вибороли українські спортсмени борець Парвіз Насибов, каратистка Анжеліка Терлюга, велосипедистка Олена Старікова, каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверикова, боксер Олександр Хижняк та плавець Михайло Романчук.

Варто зазначити, що Романчук приніс у скарбничку України ще бронзову нагороду. Загалом українські спортсмени отримали нагороди у греко-римській боротьбі, синхронному плаванні, веслуванні, боксі, стрибках у висоту, карате, велотреку, вільній боротьбі та плаванні.

Наша збірна команда здобула 19 нагород. Таким чином Україна посіла 16-те місце у світі за кількістю медалей на Олімпійських іграх у Токіо.

Медальний залік Олімпіади в останній момент очолили Сполучені Штати Америки, які довгий час поступалися Китаю. В активі збірної США було більше нагород, проте менше золота, тому майже весь період спортивних змагань Китай очолював ОІ-2020.

Американські спортсмени отримали 113 нагород на Олімпійських іграх 2020 на Токіо. Серед них – 39 золотих, 41 срібна та 33 бронзових медалей.

Китайські олімпійці посіли друге місце у медальному заліку. У скарбничці Китаю 88 нагород – 38 золота, 32 срібла та 18 бронз.

Японці стабільно всі ігри посідали третє місце у списку. В активі японської збірної – 27 золотих, 14 срібних та 17 бронзових нагород.