У Токіо офіційно завершилися Олімпійські ігри 2020. Президент МОК Томас Бах оголосив спортивні змагання закритими. Загалом на Олімпіаді брали участь 206 країн світу.
Україна стала однією з 20 найкращих держав за кількістю медалей. За словами міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, кожен восьмий український спортсмен виборов нагороду.
У скарбничці нашої держави 19 олімпійських медалей – одне золото, шість срібла та 12 бронз. Політик зазначив, що на попередній Олімпіаді з 206 представників України 11 олімпійцям вдалося здобути медалі.
Українські медалісти Олімпіади-2020
- Золото
- Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг).
- Срібло
- Михайло Романчук (плавання, 1 500 м вільним стилем);
- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг);
- Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг);
- Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м);
- Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг);
- Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт).
- Бронза
- Дар’я Білодід (дзюдо, 48 кг);
- Ігор Рейзлін (фехтування, шпага);
- Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст);
- Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем);
- Еліна Світоліна (теніс);
- Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг);
- Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг);
- Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует);
- Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м);
- Станіслав Горуна (карате, до 75 кг);
- Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група);
- Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).
Ще 23 українські спортсмени посіли від четвертого до шостого місць у фінальних змаганнях. Під час цих Олімпійських ігор Україна вперше виборола медалі в артистичному плаванні та карате.
Наші призери отримають грошову винагороду від держави за нагороди в Олімпійських іграх 2020 у Токіо. За золото – $125 тис., срібло – $80 тис., бронзу – $55 тис.