У Токіо офіційно завершилися Олімпійські ігри 2020. Президент МОК Томас Бах оголосив спортивні змагання закритими. Загалом на Олімпіаді брали участь 206 країн світу.

Україна стала однією з 20 найкращих держав за кількістю медалей. За словами міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, кожен восьмий український спортсмен виборов нагороду.

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У скарбничці нашої держави 19 олімпійських медалей – одне золото, шість срібла та 12 бронз. Політик зазначив, що на попередній Олімпіаді з 206 представників України 11 олімпійцям вдалося здобути медалі.

Українські медалісти Олімпіади-2020

Золото

Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг).

Срібло

Михайло Романчук (плавання, 1 500 м вільним стилем);

Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг);

Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг);

Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м);

Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг);

Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт).

Бронза

Дар’я Білодід (дзюдо, 48 кг);

Ігор Рейзлін (фехтування, шпага);

Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст);

Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем);

Еліна Світоліна (теніс);

Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг);

Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг);

Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует);

Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м);

Станіслав Горуна (карате, до 75 кг);

Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група);

Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).

Ще 23 українські спортсмени посіли від четвертого до шостого місць у фінальних змаганнях. Під час цих Олімпійських ігор Україна вперше виборола медалі в артистичному плаванні та карате.

Наші призери отримають грошову винагороду від держави за нагороди в Олімпійських іграх 2020 у Токіо. За золото – $125 тис., срібло – $80 тис., бронзу – $55 тис.