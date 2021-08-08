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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Україна увійшла у топ-20 держав за кількістю виграних медалей на ОІ-2020: список призерів

Україна увійшла у топ-20 держав за кількістю виграних медалей на ОІ-2020: список призерів

У Токіо офіційно завершилися Олімпійські ігри 2020. Президент МОК Томас Бах оголосив спортивні змагання закритими. Загалом на Олімпіаді брали участь 206 країн світу.

Україна стала однією з 20 найкращих держав за кількістю медалей. За словами міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, кожен восьмий український спортсмен виборов нагороду.

У скарбничці нашої держави 19 олімпійських медалей – одне золото, шість срібла та 12 бронз. Політик зазначив, що на попередній Олімпіаді з 206 представників України 11 олімпійцям вдалося здобути медалі.

Українські медалісти Олімпіади-2020

  • Золото
  • Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг).
  • Срібло
  • Михайло Романчук (плавання, 1 500 м вільним стилем);
  • Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг);
  • Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг);
  • Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м);
  • Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг);
  • Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт).
  • Бронза
  • Дар’я Білодід (дзюдо, 48 кг);
  • Ігор Рейзлін (фехтування, шпага);
  • Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст);
  • Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем);
  • Еліна Світоліна (теніс);
  • Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг);
  • Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг);
  • Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует);
  • Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м);
  • Станіслав Горуна (карате, до 75 кг);
  • Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група);
  • Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).

Ще 23 українські спортсмени посіли від четвертого до шостого місць у фінальних змаганнях. Під час цих Олімпійських ігор Україна вперше виборола медалі в артистичному плаванні та карате.

Наші призери отримають грошову винагороду від держави за нагороди в Олімпійських іграх 2020 у Токіо. За золото – $125 тис., срібло – $80 тис., бронзу – $55 тис.

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Фото: Getty Images

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