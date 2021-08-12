Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яку хотіли насильно повернути у Мінськ після того, як вона розкритикувала дії білоруських тренерів, розповіла, як їй вдалося повідомити про це поліцію в аеропорту Токіо.

Вона розповіла в інтерв’ю Al Jazeera, що під час розмови тренери заявили, що у неї є 40 хвилин, щоб зібратися. Спортсменка тягнула час та зателефонувала бабусі. Під час телефонної розмови вони дійшли висновку, що Христині варто повернутися до Мінська, але на шляху до аеропорту це рішення змінилося.

— Я вже їхала у машині в аеропорт і мені перетелефонувала бабуся, яка сказала, що мені не слід їхати у Мінськ, тому що там небезпечно для мене. Її попередили, що на мене чекає вдома.

Коли Тимановська опинилася в аеропорту Токіо, їй вдалося попросити допомоги у японської поліції через перекладач у телефоні. Згодом спортсменка через Відень полетіла до Польщі, яка надала їй гуманітарну візу.

— Наразі я перебуваю у Польщі, де я у цілковитій безпеці. Зі мною також мій чоловік, і країна робить усе необхідне, щоб я жила у безпеці, поки ми тут, – додала вона.

Спортсменка припустила, що із нею могло трапитися у випадку повернення до Білорусі.

— Якби я повернулася до Білорусі, могло би трапитися дві речі – мене або відправили би до психіатричної лікарні, або до в’язниці, – сказала спортсменка.

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо Тимановська мала брати участь у бігу на 100 м та 200 м. Після того, як двох спортсменок з Білорусі не допустили до участі в естафеті 4х400 м, білоруський олімпійський комітет включив її до складу команди в естафеті.

Спортсменка різко розкритикувала це рішення керівництва, і білоруська делегація відсторонила Тимановську від участі в Іграх-2020. Причиною відсторонення білоруська сторона назвала “емоційно-психологічний стан” спортсменки.

Рішення щодо примусового повернення спортсменки до Мінська ухвалював особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Пізніше МОК відкликав акредитацію двох білоруських тренерів, які намагалися силою відправити спортсменку до Білорусі.

Джерело: Al Jazeera