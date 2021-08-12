Олімпіада-2020: Олександр Хижняк повернувся в Україну після Ігор

Срібний призер літніх Олімпійських ігор-2020 Олександр Хижняк повернувся до України після завершення змагань.

В очікуванні на рейс із Дохи, яким летів наш призер, у Борисполі зібралися шанувальники з його рідного міста Полтави з квітами та короваєм, а також представники засобів масової інформації.

Самого Олександра після виходу із транзитної зони зустріли криками: Вітаємо та Хижняк – чемпіон!

Після того, як боксеру вручили коровай та квіти, його почали вітати та обіймати його знайомі та родичі, а на фоні було чути, як лунає козацький марш Гей, наливайте повнії чари.

Перед прес-конференцією для ЗМІ Хижняк продемонстрував свій олімпійський трофей – срібну медаль.

У ваговій категорії до 75 кг Олександр Хижняк виборов срібло Олімпіади-2020. У фіналі він поступився нокаутом боксеру із Бразилії Геберту Консейсану.

Хижняк перемагав за суддівськими записками перші два раунди, але у вирішальному, третьому, пропустив роковий удар, що вартував йому золота змагань.

Олександр впав на канвас рингу, але зумів швидко піднятися, втім рефері не став відраховувати час і зафіксував перемогу бразильця.

Олімпійські ігри-2020 у Токіо тривали з 24 липня до 9 серпня. У медальному заліку Україна посіла 44 місце, завоювавши 19 нагород: одне золото, шість срібних медалей та 12 бронзових.

Фото: Андрій Ковальський