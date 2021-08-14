Генетичний матеріал: серветку зі сльозами Мессі виставили на аукціон за $1 млн

Нещодавно світ сколихнула новина про те, що зірковий аргентинець Ліонель Мессі покидає каталонську Барселону після 17 років співпраці. На своїй прощальній прес-конференції футболіст не стримався і заплакав від емоцій, що переповнювали його.

Тоді дружина аргентинця Антонела Рокуццо простягнула йому одноразову серветку, щоб він витер сльози та заспокоївся.

Невдовзі ця серветка з’явилася на аукціоні Mercado Libre. Її продають за величезну суму – $1 млн (26,7 млн грн).

Відповідне оголошення з’явилося 12 серпня на сайті. Цікаво, що анонімний продавець серветки запевняє, що на ній міститься так би мовити генетичний код футболіста,що у майбутньому дозволить клонувати Мессі.

У коментарях вже навіть поцікавилися у продавця серветки, чи часом немає у нього туалетного паперу із ПСЖ, куди перейшов Мессі. Також жартома просять знижку в $1 тис., оскільки серветка вже висохла.

Перехід Мессі у ПСЖ

10 серпня Мессі підписав контракт із ПСЖ і офіційно став гравцем команди на два сезони. Але в угоді є опція продовження ще на рік.

Цікаво, що аргентинець гратиме за французів у футболці під знаковим 30-м номером.

Напередодні, 5 серпня, Барселона офіційно заявила про те, що 34-річний нападник залишає команду.

Причина відходу Мессі з Барселони – несприятливе фінансове становище клубу та жорсткий регламент іспанської Ла Ліги, де розмір витрат клубу має залежати від заробітків. Барселона не відповідає цьому пункту, тому каталонці не можуть реєструвати нові контракти.

Відзначимо, що аргентинець 10 разів ставав чемпіоном Іспанії. У його активі сім перемог Кубка Іспанії, вісім – Суперкубка Іспанії.

Він чотири рази виграв Лігу чемпіонів, три рази – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

У 2021 році у складі збірної Аргентини Мессі виграв Копа Америки. Це перший його титул на рівні національних команд.

Джерело: Mercado Libre