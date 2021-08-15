Чемпіон Італії виявився сильнішим: Динамо програло Інтеру з рахунком 0:3

Київське Динамо поступилося в товариському матчі проти міланського Інтера із рахунком 0:3.
Гра проходила в італійському місті Монц і почалася о 19.30 за Київським часом.
Докладний огляд матчу Інтер-Динамо читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Інтер-Динамо: стартові склади
Інтер: 1.Хандановіч, 37.Скрініар, 6.де Врій, 95.Бастоні, 36.Дарміан, 23.Барелла, 77.Брозовіч, 20.Чалханоглу, 14.Перішіч, 12.Сенсі, 9.Джеко.
Запасні: 21.Кордаз, 97.Раду, 8.Вечіно, 11.Коларов, 13.Раноккія, 16.Сальседо, 18.Агуме, 22.Відаль, 32.Дімарко, 33.Д’Амброзіо, 48.Сатріано, 99. Пінамонті.
Динамо: 1.Бущан – 94.Кендзера, 25.Забарний, 34.Сірота, 20.Караваев – 5.Сідорчук (К), 10.Шапаренко – 15.Циганков, 17.Леднев, 11.Родрігес – 9.Рамірес.
Запасні: 71.Бойко, 35.Нещерет, 7.Вербіч, 8.Шепелев, 13.Шабанов, 14.де Пена, 18.Андріевскій, 19.Гармаш, 23.Сідклей, 24.Тимчік, 28.Кулач, 29.Буяльскій , 90.Шкурін, 99.Антюх.
Голи: Ніколо Барелла (13 ‘); Едін Джеко (34 ‘); Стефано Сенсі (60 ‘).
Фото: УАФ