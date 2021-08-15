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Дмитро Кудрявцев |

Тепер в чемпіонаті Португалії: Яремчук забив гол у другому поспіль матчі за Бенфіку

Роман Яремчук

Нападник Бенфіки та збірної України Роман Яремчук відзначився вже у другому поспіль матчі за свій новий клуб.

Форвард забив гол на 44-й хвилині матчу чемпіонату Португалії проти Аруки.

Крім цього, українець також зміг заробити червону картку для воротаря суперників, а також віддати результативну передачу на свого одноклубника.

У підсумку зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь Бенфіки.

Перший гол Яремчук зміг забити вже в дебютному матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів проти московського Спартака.

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Нападник вийшов на заміну, а в кінці матчу обігрався з одним з партнерів і точно пробив у ворота російської команди, проте м’яч зрикошетив від гравця московського клубу, а тому був зарахований автогол.

Нагадаємо, Яремчук перейшов в стан лісабонської Бенфіки в останній день липня.

Форвард підписав п’ятирічний контракт з португальською командою, а сума трансферу склала € 17,5 млн.

Частина цих грошей дістанеться київським Динамо, оскільки нападник є його вихованцем і клуб зберіг на нього частину прав.

Фото: Dreamstime

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