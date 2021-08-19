18 серпня Інгулець – Динамо зіграли в межах четвертого туру української Прем’єр-ліги-2021/22. Номінально домашній матч команди із Петрового за згодою сторін відбувся в Києві на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського й завершився з рахунком 1:1.

Уже на 2-й хвилині почалася небезпечна атака київського Динамо. Гармаш пробив головою з відстані близько 10 метрів трохи вище воріт.

За п’ять хвилин Гармаш знову вдарив по воротах, але йому не вдалось відкрити рахунок матчу.

На 9-й хвилині після пасу Запорожця в штрафну Динамо увірвався Шарай, але Бущан легко підібрав м’яча.

За чотири хвилини Шарай зайшов у штрафну вже з правого боку та відпасував на Полегенька, який пробив значно вище.

На 16-й хвилині спробував пробити Шапаренко, але м’яч пролетів вище воріт.

На 25-й хвилині Циганков пробив із 20-метрової зони, але м’яч проскочив повз штангу справа.

Уже на 33-й хвилині був дуже небезпечний момент матчу. Миколенко здалеку вдарив, але не влучив по воротах.

А вже за хвилину Шарай та Бартулович отримали дві відкладені картки за фол в атаці.

На 42-й хвилині Караваєв лівою ногою спробував обвести воротаря, але не влучив по воротах.

На додатковій хвилині першого матчу атака Миколенка теж виявилася невдалою й воротар виніс м’яч із лінії воріт.

На перерву команди пішли з рахунком 0:0.

У другому таймі Інгулець припускається помилки й забиває гол у власні ворота.

На 71-й хвилині Караваєв прострілив праворуч, але його заблокував Опанасенко. Після повторної передачі Олександра м’яч влучив у шию й влетів у ближній кут воріт.

На 76-й хвилині Коваленко праворуч у штрафному Динамо отримав м’яч від Асмелаша й закотив його в ближню дев’ятку.

Таким чином Динамо вперше в сезоні втратило очки в матчі УПЛ. Біло-сині з десятьма очками посідають друге місце в турнірній таблиці. Їх на два очки випереджає Десна.

Інгулець у матчі 18 серпня здобув перше очко й замикає турнірну таблицю.

У наступному турі Динамо зіграє з Десною. Матч відбудеться 22 серпня. Інгулець зустрінеться з ПФК Львів 23 серпня.

Фото: ФК Динамо Київ