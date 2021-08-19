Чоловік першої ракетки України Еліни Світоліної, французький тенісист Гаель Монфіс виграв 500-й матч у своїй кар’єрі.

Таким чином він увійшов у список топ-11 гравців, яким вдалось дійти до такого результату.

500-ту перемогу Гаель Монфіс здобував в межах другого кола Мастерса в Цинциннаті. Француз у двох сетах успішно пройшов Алекса де Мінаура з Австралії – 6:3, 7:5.

Монфіс прокоментував своє тенісне досягнення, зауваживши, що ніколи не думав, що дійде до такої цифри.

– Я прекрасно себе почуваю. Безперечно я щасливий одержати 500-ту перемогу. Це велике досягнення, і я пишаюся ним. Минуло багато часу відтоді, як я почав грати. Коли я починав грати в теніс, то навіть не думав, що у мене буде така кількість перемог, – каже тенісист.

Варто відзначити, що 34-річний тенісист став другим французом, який отримав велику кількість нагород і потрапив до списку гравців ATP, раніше 560 перемог отримав Рішар Гаске.

У топ-5 входять також Жиль Симон (494), Яннік Ноа (478) і Фабріс Санторо (470).

Джерело: АТР